Павленко візьме участь у жеребкуванні Євро-2012

Київ. 5 лютого. УНІАН. 6-7 лютого 2010 року міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО перебуватиме у Польщі в складі офіційної делегації, яка візьме участь у церемонії жеребкування кваліфікаційного раунду УЄФА Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Жеребкування відбудеться 7 лютого у Варшаві і буде проведено згідно з правилами кваліфікаційного раунду Європейської першості, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

Згідно з процедурою, усі європейські збірні - 51 команда - будуть поділені на дев’ять груп.

Кваліфікаційний раунд розпочнеться після завершення чергового чемпіонату світу і триватиме 2 роки до фінальної частини Європейської першості 2012 року.

Групи учасників формуватимуться шляхом жеребкування комітетом УЄФА з використанням методу "посіву" команд. Правилом є проведення посіву на основі кваліфікаційного раунду до чемпіонату світу з урахуванням рейтингового розподілу команд за результатами попереднього чемпіонату Європи.

Україна і Польща на правах господарів турніру не братимуть участь у відбірних матчах – потрапляють до фінальної частини ігор автоматично. Таким чином, їхня участь у жеребкуванні визначається датою жеребкування вже фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. А це – грудень 2011 року.