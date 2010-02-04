Маркевич їде до Києва
14:58, 04 лютого 2010Футбол 2012
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Буде вибирати собі помічників
5-го лютого новопризначений головний тренер збірної України Мирон Маркевич приїде до Києва для того, щоб затвердити новий тренерський штаб, який допомагатиме наставнику готувати команду до виступу на Євро-2012. На установчій нараді буде обговорено структуру роботи «керівного апарату» головної команди країни і компетенцію кожного спеціаліста у тренувальному та ігровому процесі.
Крім Юрія Калитвинцева і Семена Альтмана до штабу також запрошений тренер голкіперів Андрій Кудимов, який працює на аналогічній посаді в харківському "Металісті". Решта помічників головного тренера поки що невідома.
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