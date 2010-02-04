Маркевич їде до Києва

5-го лютого новопризначений головний тренер збірної України Мирон Маркевич приїде до Києва для того, щоб затвердити новий тренерський штаб, який допомагатиме наставнику готувати команду до виступу на Євро-2012. На установчій нараді буде обговорено структуру роботи «керівного апарату» головної команди країни і компетенцію кожного спеціаліста у тренувальному та ігровому процесі.

Крім Юрія Калитвинцева і Семена Альтмана до штабу також запрошений тренер голкіперів Андрій Кудимов, який працює на аналогічній посаді в харківському "Металісті". Решта помічників головного тренера поки що невідома.

Інформаційний центр "Україна -2012"

