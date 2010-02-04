Як зіграв суперник “Шахтаря”

3 лютого лондонський «Фулхем» провів матч перенесеного 21-го туру англійської Прем`єр-ліги. Суперник донецького «Шахтаря» у 1/16 фіналу Ліги Європи на своєму полі з мінімальним рахунком переграв «Портсмут» – 1:0. Єдиний гол на 74-ій хвилині зустрічі забив півзахисник «коттеджерів» Джонатан Грінінг.

Таким чином, підопічні Роя Ходжсона перервали свою невдалу серію з п`яти поразок поспіль і на даний момент посідають 10-у сходинку у турнірній таблиці чемпіонату Англії.

У матчі з «Портсмутом» тренери «Фулхема» виставили такий склад: Шварцер, Келлі (Дікгашуа, 54), Хьюз, Хангеланн, Шорі, Дафф, Мерфі, Бейрд, Грінінг, Чука (Невланн, 69), Замору (Ельм, 76)

Прес-служба ФК «Шахтар»

