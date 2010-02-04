"Динамо" в Португалії

У рамках другого навчально-тренувального збору, який «Динамо» проводить у Португалії, заплановане проведення трьох спарингів.

Перший контрольний матч підопічні Валерія Газзаєва проведуть 7 лютого проти клубу вищої ліги чемпіонату Ірландії «Шамрок Роверс». 10 лютого суперником виступить також представник елітного дивізіону, цього разу Португалії – «Ольяненсе». Завершувати програму контрольних поєдинків у рамках другого збору «Динамо» буде з лідером чемпіонату Польщі – «Віслою» з Кракова (14 лютого).

Усі матчі відбудуться о 15:00 за місцевим часом (17:00 за київським).

Інформаційний відділ ФК «Динамо» (Київ)

