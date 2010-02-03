Кабмін ще підкинув коштів на Євро-2012

На сьогоднішньому засіданні Уряд вніс зміни до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу і збільшив фінансування підготовки до турніру на 36,52 млн. гривень.

Крім того, Кабінет Міністрів виділив зі стабілізаційного фонду 90 млн. грн. на розвиток аеропорту «Донецьк», 43,5 млн. грн. - на розвиток міжнародного аеропорту «Бориспіль», 21 млн. грн. - на розвиток міжнародного аеропорту «Львів». Ще 250 млн. гривень буде витрачено на продовження реконструкції Національного спортивного комплексу «Олімпійський», а 36,6 мільйонів - на приведення стану стадіону «Металіст» до вимог УЄФА.

Загалом цього року на підготовку до Євро-2012 буде витрачено 39 млрд. 994 млн. грн., з яких понад 2 мільярди - кошти з місцевих бюджетів, а 27,8 мільярдів - інвестиційні кошти.

Інформаційний центр "Україна - 2012"