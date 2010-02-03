У Харкові до Євро-2012 підготують 5 тисяч волонтерів

Харків. 3 лютого. УНІАН. До Євро-2012 у Харкові буде підготовлено близько 5 тисяч волонтерів різних профілів.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на начальника управління у справах сім`ї та молоді міськради Андрія ХИЖНЯКА.

А.ХИЖНЯК зазначив, що вже сьогодні у Харкові проводиться робота з пожвавлення волонтерського руху.

«Була проведена велика робота з активізації у місті волонтерського руху. Сьогодні у нас налічується 14 волонтерських загонів, які об’єднують понад 1,5 тис. молодих людей. Усього до Євро-2012 у Харкові буде підготовлено близько 5 тис. волонтерів», - сказав він.

За словами А.ХИЖНЯКА, готуватимуть волонтерів до Євро-2012 за більш як десятьма різними профілями, зокрема стюардів, помічників співробітників міліції, помічників інвалідів тощо. При цьому активну участь у їхній підготовці братимуть фахівці УЄФА.

А.ХИЖНЯК наголосив, що волонтери навчатимуться як за окремими програмами для кожного профілю, так і по загальній для всіх волонтерів програмі.