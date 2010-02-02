Яких змін потребує збірна

Склад національної збірної України наразі не потребує великих змін.

Таку думку висловив новий керманич синьо-жовтої дружини Мирон Маркевич, інформує кореспондент "Чемпіона".

"Звичайно, зараз ми будемо їздити і дивитися нових гравців. Але, звичайно, використаємо і напрацювання попередників, вони дуже багато роботи зробили. Вважаю, що склад збірної не потребує суттєвих змін. Звичайно, повинні грати тільки найсильніші футболісти, це однозначно. Але зараз я б не хотів говорити про склад.

Критерії потрапляння в збірну - по-перше, щоб футболісти хотіли грати в збірній, це дуже важливо. По-друге, впевненість у власних силах, і я не просто так це наголошую, плюс футбольний розум.

В нас є два з половиною роки. Потрібно ставити найвищі завдання. І футболісти повинні це розуміти. Вони мають бути впевнені у своїх силах. Вони не повинні після гри говорити, що суперник грає в неземний футбол. Вони самі повинні грати в такий футбол. Вони самі навіть не знають, наскільки добре вони можуть грати", - підсумував наставник.