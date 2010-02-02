Візит Платіні перенесено

Київ. 2 лютого. УНІАН. Запланований на 4-5 лютого робочий візит президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ в Україну перенесено через несприятливі погодні умови.

Про це повідомила прес-служба місцевого організаційного комітету “Євро-2012 Україна” з посиланням на директора Євро-2012 в Україні Маркіяна ЛУБКІВСЬКОГО.

За інформацією М.ЛУБКІВСЬКОГО, візит перенесено у зв’язку з нестабільними погодними умовами та очікуваним погіршенням метеорологічної ситуації у Східній Європі. За його словами, візит відбудеться навесні, а конкретні дати буде повідомлено пізніше.

М.ЛУБКІВСЬКИЙ висловив сподівання, що приймаючі міста ефективно використають час до приїзду в Україну делегації УЄФА, забезпечивши досягнення прогресу в процесі підготовки до Євро-2012 на всіх напрямах.