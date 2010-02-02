Васюник назвав дату закінчення будівництва стадіону у Львові

Київ. 2 лютого. УНІАН. У Львові підписано трьохсторонній договір між Львівською міською радою, головним проектантом "АренаКом ГмбХ" та генеральним підрядником з будівництва ВАТ "Проектно-будівельним підприємство "Азовінтекс" про будівництво стадіону до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі віце-прем`єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА.

Договір укладено за результатами першого засідання міжвідомчої робочої групи з питань будівництва стадіону у Львові до чемпіонату Європи з футболу 2012 року під головуванням І.ВАСЮНИКА.

Віце-прем‘єр повідомив, що у середу, 3 лютого, буде остаточно погоджений графік робіт на стадіоні до Євро-2012 у Львові, яким передбачається закінчення робіт до кінця липня 2011 року. Цей графік буде узгоджений також з експертами УЄФА.

За словами І.ВАСЮНИКА, не пізніше як з 25 лютого на новій львівській футбольній арені будуть відновлені повномасштабні роботи, а до того часу буде повністю готова проектно-кошторисна документація. "Будівельники працюватимуть у 2-3 зміни не менше, ніж по 200 осіб. На сьогодні сформоване повне взаїєопорозуміння в трикутнику місто-замовник, "Азовінтекс" та "АренаКом ГмбХ". А проблеми, які були між проектувальниками, замовниками та експертами УЄФА, зняті", - запевнив віце-прем`єр.

"Стан реалізації проекту зараз не є критичним і тим більше катастрофічним. Проблеми були суб’єктивного характеру, через що була затримка з проектною документацією. Сьогодні Львівська міська рада, "Азовінтекс" та компанія "АренаКом ГмбХ" підписали документ, згідно з яким функції проектанта передано компанії "АренаКом ГмбХ". Таким чином, до 25 лютого на стадіоні будуть відновлені повномасштабні роботи", - запевнив І.ВАСЮНИК.

За його словами, на сьогодні проблем з фінансуванням будівництва львівського стадіону немає. "З 50 млн. гривень, виділених з державного бюджету у 2009 році, більшість ще не використана. Найближчим часом уряд виділить ще додатково 50 млн. грн. Крім того на рахунках міської ради є 100 млн. грн., залучених від розміщення цільових облігацій", - додав віце-прем`єр.