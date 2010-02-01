Новим тренером збірної став Маркевич

Київ. 1 лютого. УНІАН. Новим тренером національної збірної України з футболу буде тренер харківського “Металіста” Мирон МАРКЕВИЧ.

Таке рішення ухвалив сьогодні на своєму засіданні Виконавчий комітет Федерації футболу України.

Допомагати йому буде старший тренер юнацької збірної України Юрій КАЛИТВИНЦЕВ.

При цьому М.МАРКЕВИЧ буде суміщати свою нову посаду з роботою в “Металісті”. Президент харківського клубу Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ офіційно погодився на суміщення М.МАРКЕВИЧЕМ цих двох посад.

У свою чергу сам новий тренер збірної заявив, що волів би бачити у тренерському штабі також Семена АЛЬТМАНА, який вже раніше працював у головній українській команді.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді минулого року головна команда країни програла стикові матчі проти збірної Греції за вихід у фінальну частину Чемпіонату світу 2010 року. Після цього багато футбольних експертів заявили про необхідність зміни головного тренера національної збірної, яку тоді очолював Олексій МИХАЙЛИЧЕНКО. 1 грудня контракт О.МИХАЙЛИЧЕНКА закінчився і ФФУ подовжувати його не стала.