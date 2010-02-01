Алієв таки перебрався до Москви
17:15, 01 лютого 2010Футбол 2012
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Стверджують, що тепер вже точно
Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв підписав контракт з московським "Локомотивом".
Про це у коментарі сайту "Чемпионат.ру" заявив сам футболіст.
"Справді, контракт підписаний. Термін угоди розрахований на три роки. У вівторок планую приєднатися до своєї нової команди на зборі в Іспанії", - сказав він.
Підтвердив цю інформацію й офіційний сайт киян: "підписані всі необхідні документи, згідно з якими з 1 лютого 2010 року Алієв є гравцем "Локомотива".
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