Алієв таки перебрався до Москви

Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв підписав контракт з московським "Локомотивом".

Про це у коментарі сайту "Чемпионат.ру" заявив сам футболіст.

"Справді, контракт підписаний. Термін угоди розрахований на три роки. У вівторок планую приєднатися до своєї нової команди на зборі в Іспанії", - сказав він.

Підтвердив цю інформацію й офіційний сайт киян: "підписані всі необхідні документи, згідно з якими з 1 лютого 2010 року Алієв є гравцем "Локомотива".

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