Данілов ще покерує

Виконком ФФУ на відсторонював від виконання своїх обов`язків президента Прем`єр-ліги Віталія Данілова.

Справа у тому, що керівник Комітета ФФУ з етики та чесної гри Ігор Кочетов запропонував поставити на голосування питання про відсторонення Данілова, стверджує "Динамо Киев от Шурика".

Проте у результаті більшістю голосів Виконком ФФУ ухвалив рішення передати на розгляд у КДК ФФУ справу щодо заяви президента Прем`єр-ліги про те, що йому відомі імена арбітрів, які брали хабарі.

Раніше українські ЗМІ заявили, що Данілова відсторонили від керівництва Прем`єр-лігою за “криміналізацію футболу”.

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