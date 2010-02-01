ФФУ відсторонила Данілова
13:49, 01 лютого 2010Футбол 2012
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За "криміналізацію футболу"
Виконком Федерації футболу України відсторонив президента Прем’єр-ліги Віталія Данілова від виконання своїх обов’язків.
Як повідомляє tsn.ua, таке рішення прийнято одноголосно: "за" - 8 голосів; "проти" - ніхто; "утрималися" - ніхто.
Зазначимо, що ратував за відсторонення Данілова комітет "Етики чесної гри" вказуючи на те, що політика керівника Прем`єр-ліги веде до криміналізації професійного українського футболу.
Реакція самого Данілова на рішення Виконкому поки невідома.
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