Стали відомі суперники України у 2010 році

Національна збірна України з футболу у 2010 році проведе як мінімум 5 товариських матчів.

Про це заявив куратор ФФУ з питань збірних України Семен Альтман, інформує кореспондент "Чемпіона".

За його словами, досягнуто попередні домовленості зі збірними Гани, Алжиру, Норвегії, Нідерландів і Польщі.

Орієнтовні дати і місце проведення товариських матчів такі.

25 травня - Україна - Гана (у Лондоні)

29 травня - Україна - Алжир (в Україні)

2 червня - Україна - Норвегія (у Норвегії)

11 серпня - Україна - Нідерланди (в Україні)

3 вересня - Україна - Польща (в Україні)

Крім того, заплановано і кілька спарингів у жовтні-листопаді, але суперники українців наразі невідомі. Щоправда, ведуться переговори зі збірними Чехії та Канади.