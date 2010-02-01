Стали відомі суперники України у 2010 році
Буде як мінімум 5 “товарняків”
Національна збірна України з футболу у 2010 році проведе як мінімум 5 товариських матчів.
Про це заявив куратор ФФУ з питань збірних України Семен Альтман, інформує кореспондент "Чемпіона".
За його словами, досягнуто попередні домовленості зі збірними Гани, Алжиру, Норвегії, Нідерландів і Польщі.
Орієнтовні дати і місце проведення товариських матчів такі.
25 травня - Україна - Гана (у Лондоні)
29 травня - Україна - Алжир (в Україні)
2 червня - Україна - Норвегія (у Норвегії)
11 серпня - Україна - Нідерланди (в Україні)
3 вересня - Україна - Польща (в Україні)
Крім того, заплановано і кілька спарингів у жовтні-листопаді, але суперники українців наразі невідомі. Щоправда, ведуться переговори зі збірними Чехії та Канади.