Кого Луческу взяв в Іспанію
11:06, 01 лютого 2010Футбол 2012
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“Шахтар” готується до “Фулхема”
У понеділок, 1 лютого, донецький "Шахтар" відправився на збір в іспанську Марбелью.
Мірча Луческу взяв на цей збір 29 футболістів, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
Воротарі: Рустам Худжамов, Андрій П`ятов, Юрій Вірт.
Захисники: Олександр Кучер, В`ячеслав Шевчук, Маріуш Левандовськи, Разван Рац, Микола Іщенко, Олександр Чижов, Ярослав Ракицький, Леонардо.
Півзахисники: Томаш Хюбшман, Ігор Дуляй, Фернандіньо, Жадсон, Ілсіньо, Василь Кобін, Олексій Гай, Вілліан, Костянтин Кравченко, Олексій Полянський, Дарио Срна, Алекс Тейшейра, Дуглас Коста.
Нападники: Луїс Адріано, Олександр Гладкий, Руслан Фомін, Віталій Віценець, Джуліус Агахова.
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