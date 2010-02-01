Кого Луческу взяв в Іспанію

“Шахтар” готується до “Фулхема”

У понеділок, 1 лютого, донецький "Шахтар" відправився на збір в іспанську Марбелью. Мірча Луческу взяв на цей збір 29 футболістів, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря". Воротарі: Рустам Худжамов, Андрій П`ятов, Юрій Вірт. Захисники: Олександр Кучер, В`ячеслав Шевчук, Маріуш Левандовськи, Разван Рац, Микола Іщенко, Олександр Чижов, Ярослав Ракицький, Леонардо. Півзахисники: Томаш Хюбшман, Ігор Дуляй, Фернандіньо, Жадсон, Ілсіньо, Василь Кобін, Олексій Гай, Вілліан, Костянтин Кравченко, Олексій Полянський, Дарио Срна, Алекс Тейшейра, Дуглас Коста. Нападники: Луїс Адріано, Олександр Гладкий, Руслан Фомін, Віталій Віценець, Джуліус Агахова. Champion

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