У Львові обговорять будівництво стадіону

Київ. 1 лютого. УНІАН. Віце-прем‘єр-міністр України Іван ВАСЮНИК сьогодні проведе перше засідання міжвідомчої робочої групи з будівництва стадіону у Львові до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі віце-прем’єр-міністра.

Зокрема, учасники засідання розглянуть графіки видачі документації та будівництва майбутньої львівської футбольної арени, а також питання щодо залучення закордонних консультантів.

Як повідомляв УНІАН, уряд на засіданні 27 січня створив новий управлінський контур для забезпечення вчасної реалізації проекту будівництва стадіону у Львові. Аналогічна робоча група здійснює координацію проекту реконструкції головної арени країни – НСК "Олімпійський", і така формула управління вже підтвердила свою ефективність. За рік вдалося витягнути майже "безнадійний" проект з червоної зони ризику і забезпечити Києву проведення фінального матчу Євро-2012.