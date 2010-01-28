Квитки на “Фулхем” скоро у продажу

25 лютого о 20:00 на «Донбас Арені» відбудеться матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між «Шахтарем» та англійським «Фулхемом». Вже 1 лютого квитки на цей важливий двобій з’являться в продажу. Схема реалізації буде звичною для вболівальників «гірників».

З 1 до 10 лютого можливість придбати квитки отримають власники сезонних абонементів, а з 11 лютого розпочнеться вільний продаж.

Каси працюватимуть щодня з 9:00 до 20:00. Вартість квитків – від 25 гривень.

Медіацентр «Донбас Арени»