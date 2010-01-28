Квитки на “Фулхем” скоро у продажу
14:17, 28 січня 2010Футбол 2012
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Схема реалізації звична
25 лютого о 20:00 на «Донбас Арені» відбудеться матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між «Шахтарем» та англійським «Фулхемом». Вже 1 лютого квитки на цей важливий двобій з’являться в продажу. Схема реалізації буде звичною для вболівальників «гірників».
З 1 до 10 лютого можливість придбати квитки отримають власники сезонних абонементів, а з 11 лютого розпочнеться вільний продаж.
Каси працюватимуть щодня з 9:00 до 20:00. Вартість квитків – від 25 гривень.
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