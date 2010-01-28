У “Арсенала” новий тренер

Олександр Заваров звільнений з посади головного тренера київського "Арсенала".

Таке рішення було прийнято на засіданні правління футбольного клубу "Арсенал".

Новим головним тренером команди призначений В`ячеслав Грозний, повідомляє офіційний сайт клубу.

Віце-президент "Арсенала" Олександр Головко так прокоментував кадрові зміни.

"Правління клубу прийняло таке рішення. У суботу команда "Арсенал" основним складом, згідно із графіком, виїжджає на другу частину зимових зборів у турецьку Анталію, де продовжить підготовку до другої весняно-літньої частини чемпіонату України.

У неділю в Туреччину прибуде президент "Арсеналу" Вадим Рабінович і адміністрація клубу, щоб представити нового головного тренера В`ячеслава Грозного й нову тренерську группу...

Рішення прийняте тільки з однієї метою - поліпшити спортивні досягнення столичного "Арсеналу". Перед новим тренером керівництво поставило одне головне завдання: досягнення "єврозони" уже в нинішньому сезоні. У найближчі дні президент клубу "Арсенал" Вадим Рабінович обов`язково ознайомить ЗМІ із ситуацією в клубі й прокоментує ухвалені рішення."

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