Експерти УЄФА задоволені Україною

Київ. 27 січня. УНІАН. Експерти УЄФА, які зараз перебувають в Україні, дають загалом позитивну оцінку ходу підготовки об’єктів Євро-2012, але відзначають існування певних ризиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО за результатами спільної роботи з експертами.

За його словами, за кілька днів було детально проаналізовано стан підготовки стадіонів та іншої інфраструктури у Львові, Харкові та Києві.

«Загалом ми представили прогрес, який є за останні два місяці з часу останнього візиту експертної групи УЄФА. Загалом є позитивна оцінка», - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Водночас міністр зауважив, що експерти назвали й певні ризики. «УЄФА наголошує на декількох ризиках. Насамперед, це безперебійне, стабільне фінансування всіх об’єктів Євро-2012, у першу чергу стадіонів - НСК «Олімпійський», а також у Харкові, Львові, де держава є співінвестором», - повідомив Ю.ПАВЛЕНКО.

За його словами, уряд України у цьому напрямку вже зробив перший крок, і на спортивну інфраструктуру Євро-2012 виділені перші 50 млн. грн. для НСК «Олімпійський».

«Я вірю, що звіти відносно України будуть позитивними», - додав Ю.ПАВЛЕНКО.