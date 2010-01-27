“Шахтар” заявлятиметься першим

Дирекція ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ затвердила графік реєстрації та заявки футболістів команд клубів ПЛ на участь у весняній частині змагань сезону 2009/2010 рр.

Першим процедуру проходитиме єдиний на сьогодні учасник єврокубків від України − донецький «Шахтар», який відкриє новий змагальний рік раніше за інші вітчизняні команди. 18 лютого «гірники» проведуть виїзний матч Ліги Європи УЄФА проти лондонського «Фулхема». А в офісі Прем’єр-ліги представників «Шахтаря» очікують 12 числа найближчого місяця.

За тиждень − 19 лютого − прийматимуться заявки від «Кривбаса», «Закарпаття», «Чорноморця» і «Зорі».

23 числа документи подаватимуть «Оболонь», «Іллічівець», «Ворскла» і «Арсенал».

Наступного дня до процесу реєстрації та заявки футболістів приєднаються запорізький і донецький «Металурги», «Карпати», «Таврія».

І на 25 лютого запланована участь «Дніпра», «Металіста», «Динамо».

Відзначимо, що «трансферне вікно» в Україні зачиняється 1 березня 2010 р. Після цього дня можна заявляти лише «вільних агентів».

Офіційний сайт УПЛ