Блохін і Шевченко стали послами Євро-2012

Київ. 26 січня. УНІАН. УЄФА обрала чотирьох видатних футболістів - українців Олега БЛОХІНА й Андрія ШЕВЧЕНКА та поляків Збігнева БОНЕКА й Анджея ШАРМАХА - послами фінальної стадії Євро-2012, яку прийматимуть Україна та Польща.

Про це УНІАН повідомили в Інформ-службі Федерації футболу України.

Блискучий нападник київського «Динамо» О.БЛОХІН у 1975 році, після завоювання Суперкубка УЄФА і першого з двох Кубків володарів кубків, був визнаний найкращим гравцем континенту. Відігравши за «Динамо» 18 років, він забив понад 200 голів і став семиразовим чемпіоном СРСР. За збірну Радянського Союзу нині 57-річний О.БЛОХІН зіграв 112 матчів і забив 42 м`ячі. Двічі він виступав на фінальних стадіях чемпіонатів світу − в 1982 та 1986 роках. Також О.БЛОХІН очолював збірну України на ЧС-2006.

33-річний А.ШЕВЧЕНКО зараз знову виступає за київське «Динамо», в складі якого п`ять разів ставав чемпіоном України, виграв три Кубки країни і дістався до півфіналу Ліги чемпіонів. У 1999-му році А.ШЕВЧЕНКО перейшов до «Мілана». Вершину кар`єри А.ШЕВЧЕНКА увінчало звання найкращого футболіста Європи 2004 року. До переходу в 2006-му році до «Челсі» А.ШЕВЧЕНКО забив за «Мілан» 173 м`ячі, що дозволило йому стати другим бомбардиром в історії клубу. А.ШЕВЧЕНКО також став автором переможного післяматчевого пенальті у фіналі Ліги чемпіонів-2003.