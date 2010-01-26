Збірна України отримає тренера 1 лютого

Питання про призначення головного тренера національної збірної України буде головним на засіданні Виконкому Федерації футболу України, що пройде 1 лютого.

Про це заявив віце-президент ФФУ Сергій Стороженко, пише "Сегодня".

Стороженко розповів, що на посаду тренера збірної України претендують шість кандидатів, серед яких Луческу, Калитвинцев, Яковенко, Блохін, Маркевич та ще один фахівець, прізвище якого він відмовився назвати.

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