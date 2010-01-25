Шевченко хоче ще пограти

Нападник київського "Динамо" та збірної України Андрій Шевченко не збирається завершувати кар`єру найближчим часом.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті "Спорт-Экспресс в Украине" після повернення у розташування киян на зборі в Ізраїлі.

"Я вже не раз говорив, що не збираюся найближчим часом завершувати кар`єру гравця. Дуже хочу пограти. Футбол, як і раніше, приносить мені величезне задоволення. Знаю, що для цього мені доведеться постійно звертатися до лікаря для корекції спини", - запевнив форвард.

Також Шевченко пояснив, що буде літати до Мюнхена, якщо спина знову даватиметься взнаки.

"Я знаю про свою проблему і готовий до неї психологічно. А поки розпочинаю тренування. Потрібно добре підготуватися до сезону", - додав він.

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