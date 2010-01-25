Шевченко хоче ще пограти
“Футбол приносить мені величезне задоволення”
Нападник київського "Динамо" та збірної України Андрій Шевченко не збирається завершувати кар`єру найближчим часом.
Про це він заявив в інтерв`ю газеті "Спорт-Экспресс в Украине" після повернення у розташування киян на зборі в Ізраїлі.
"Я вже не раз говорив, що не збираюся найближчим часом завершувати кар`єру гравця. Дуже хочу пограти. Футбол, як і раніше, приносить мені величезне задоволення. Знаю, що для цього мені доведеться постійно звертатися до лікаря для корекції спини", - запевнив форвард.
Також Шевченко пояснив, що буде літати до Мюнхена, якщо спина знову даватиметься взнаки.
"Я знаю про свою проблему і готовий до неї психологічно. А поки розпочинаю тренування. Потрібно добре підготуватися до сезону", - додав він.