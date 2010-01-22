Штаб УЄФА з організації Євро-2012 буде у Варшаві

Близько ста представників УЄФА прибудуть у квітні до Варшави, де розміститься штаб цієї організації з питань Євро-2012.

Про це повідомляє Інформаційний центр Україна-2012 з посиланням на Football.ua.

"Ми вибрали Варшаву, а не Київ перш за все тому, що столиця Польщі знаходиться на півдорозі від Ньона до Києва. Крім цього, Варшава міститься на території Євросоюзу", - повідомив Педро Коррейра, начальник департаменту планування в Дирекції з Євро-2012 УЄФА.

"До Польщі ми перенесемо такі служби як випуск квитків, протокольні питання, управління різними проектами і частини бюджету турніру. Зі Швейцарії прибуде мінімум 10 чоловік, що мають досвід організації таких великих турнірів. Основна частина команди - близько ста чоловік, зокрема, працівники з Польщі й України ", - відзначив Коррейра.