ФІФА заборонила Україні створювати окрему суддівську структуру

ФІФА заборонила створювати в Україні суддівську структуру, незалежну від Федерації футболу.

Про це йдеться в листі Генерального секретаря ФІФА Жерома Вальке на адресу першого віце-президента ФФУ Олександра Бандурка, повідомляє прес-служба ФФУ.

Як пише Вальке, створення "Колегії арбітрів професійного футболу України" за участю ФФУ, ПЛ і ПФЛ або ПЛ і ПФЛ без участі ФФУ суперечить стандартам ФІФА.

"Безперечним є те, що суддівство у футболі є частиною виняткової компетенції членів ФІФА - футбольних асоціацій-членів, яке не може бути делеговане жодній третій особі", - йдеться у листі.

Вальке наголошує, що національна асоціація (в Україні - ФФУ) зобов`язана створити комітет арбітрів, який безпосередньо підпорядковується їй і відповідає за здійснення арбітражу у відповідній країні.

"Статут ФІФА не дозволяє делегувати суддівство ні окремій від асоціації структурі, ні структурі, створеній національної асоціацією спільно з футбольними лігами або іншими юридичними особами. Обидва пропонованих варіанти є грубим порушенням обов`язків національної асоціації", - пише генсек ФІФА.

"Зміст проектів цих документів, на наш погляд, свідчить про неприйнятну спробу співзасновників цієї структури присвоїти повноваження щодо суддівства у всіх його важливих складових, у той час як ФФУ ніби звільняється від її виняткової відповідальності за організацію суддівства", - йдеться у документі.

За словами Вальке, це порушення може привести до призупинення членства ФФУ у ФІФА, а отже до неможливості участі національної збірної та клубів у міжнародних змаганнях і турнірах ФІФА.

Як відомо, створення незалежної суддівської структури Віталій Данілов визначив своїм головним завданням на посаді президента Прем`єр-ліги.

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