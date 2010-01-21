Лобановський увійшов до 30 кращих тренерів

Легендарний наставник київського "Динамо" Валерій Лобановський посів 28-е місце у рейтингу кращих тренерів світу (з 1996 по 2009 роки) за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS).

В.Лобановський розділив 28-у позицію з англійцем Гленном Ходдлом, іспанцем Хосе Антоніо Камачо та чехом Йозефом Хованецом.

Нинішній головний тренер київського "Динамо" Валерій Газзаєв посів 85-те місце разом з іще дев`ятьма фахівцями. Колишній наставник національної збірної України Олег Блохін - на 95-у місці, яке він розділив з п`ятьма тренерами.

Очолив рейтинг IFFHS шотландець Алекс Фергюсон, за ним у списку розташувалися італієць Марчелло Ліппі та француз Арсен Венгер.

Інформаційний центр Україна-2012