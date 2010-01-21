Блохін хоче знову керувати збірною

Екс-наставник збірної України Олег Блохін готовий знову очолити команду.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті "Спорт-Экспресс".

На запитання журналіста, чи готовий він прийняти збірну, Блохін твердо відповів: "Так". При цьому додав, що до нього поки ніхто не звертався.

Прокоментував фахівець і можливих кандидатів на посаду у збірній.

"Вибір не дуже великий, але він є. Кандидатурами на цю посаду, як на мене, є тренер "Металіста" Мирон Маркевич або Мірча Луческу із "Шахтаря".

Проблема у тому, що вони не захочуть залишати клуби, а сидіти на двох стільцях, на мій погляд, - нонсенс", - заявив він.

Також Блохін зазначив, що у Юрія Калитвинцева недостатньо досвіду, щоб очолити "синьо-жовтих".

"Калитвинцев працює з "Динамо-2”. Важко собі уявляю, щоб тренер другої клубної команди обійняв найвищу тренерську посаду у країні. Досвіду роботи на вищому рівні - жодного", - додав він.

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