Стадіон у Вроцлаві для Євро-2012 побудують німці

Варшава. 19 січня. УНІАН. Комунальна компанія Wrocław-2012 підписала договір із німецькою компанією Max Boegl, котра має завершити будівництво міського стадіону, на якому мають відбутися матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

Як повідомили УНІАН у Wrocław-2012, міські власті вели переговори про будівництво стадіону із фірмою Budimex SA, котра, однак, відмовилася від виконання цього контракту на умовах міста.

Max Boegl погодився збудувати стадіон за суму, котру раніше запропонував Mostostal, який виграв тендер у квітні минулого року, але з яким місто розірвало контракт через понад 4 місячне затримку виконання робіт.

Стадіон вартістю 230 млн. доларів (за курсом 2,8 злотих за долар) має бути готовий до 30 червня 2011 року.

Wrocław-2012 повідомив, що новий виконавець приступить до виконання робіт за два тижні, упродовж яких міські власті разом із попереднім виконавцем проведуть інвентаризацію.

Mostostal, який за неофіційною інформацією планував оскаржувати позбавлення його контракту, погодився повністю звільнити будівельний майданчик за місяць після проведення інвентаризації.

Як повідомляв УНІАН, власті Вроцлава наприкінці грудня 2009 року заявили про зміну виконавця стадіону польської компанії „Мостосталь” через понад 4 місячну затримку у роботах.

На початку січня президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ заявив, що зміна виконавця будівництва стадіону у Вроцлаві не загрожує втратою містом право приймати матчі Євро-2012.