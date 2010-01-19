Шевченко вже сьогодні повернеться до тренувань

Рецидив травми спини в Андрія Шевченка виявився не гострим, і вже у вівторок він зможе тренуватися.

Про це заявив президент київського "Динамо" Ігор Суркіс, повідомляє "Сегодня Спорт".

"Він зробив необхідну процедуру. Як сказав мені Андрій, після неї йому стало значно краще. Гравець вважає, що зможе працювати на зборах”, – сказав І.Суркіс.

За його словами, наразі вирішується питання про видачу Шевченку ізраїльської візи. У вівторок Андрій повернеться до тренувального процесу у Кейсарії, додав президент “Динамо”.

Нагадаємо, у неділю, відчувши проблеми зі здоров`ям на першому ж тренуванні в Ізраїлі, Шевченко вилетів у Мюнхен для медичної консультації.

Champion