В інтернеті з'явилася нормативна база до Євро-2012

Міністерство юстиції створило спеціальну рубрику на своєму відомчому сайті, де зібрано та систематизовано усі нормативно-правові акти, що регулюють питання організації та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, міністр юстиції Микола ОНІЩУК, в рубриці зібрано акти Верховної Ради, Кабінету міністрів, Президента України та інші акти.

Міністр юстиції нагадав, що Міністерство юстиції залучено до реалізації першочергових заходів з організації та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату з футболу Євро-2012. Зокрема, Мін‘юст надає центральним органам виконавчої влади експертну та консультативну допомогу у вказаних питаннях - забезпечує опрацювання проектів нормативно-правових актів та надає центральним органам виконавчої влади, що задіяні у підготовці та проведенні в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, консультативної допомоги при здійсненні ними підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для підготовки та проведення чемпіонату Євро-2012.

Спеціальну рубрику, де узагальнено усі нормативні акти, що стосуються указаної події, можна знайти за адресою в Інтернеті - http://www.minjust.gov.ua/0/euro2012. Документи рубрики підтримуватися у чинному стані.

Пропозиції до наповнення рубрики можна надсилати за адресою press@minjust.gov.ua .