“Баварія” не продасть Тимощука

"Баварія" не буде вести жодних переговорів про продаж українського півзахисника Анатолія Тимощука.

Про це заявили генеральний менеджер Крістіан Нерлінгер і головний тренер клубу Луї ван Гал.

"Всі питання щодо змін у складі в зимовий трансферний період закриті. Більше ніхто з гравців не піде і ми не будемо вести жодних переговорів". - заявив Нерлінгер.

"Я задоволений нинішньою кількістю гравців у команді", - додав ван Гал, який наполягав на скороченні складу - пішли чотири гравці (Тоні, Оттль, Брено і Баумйохан).

"Іноді гравцеві потрібен рік, щоб показати себе. Ним цікавляться багато клубів, але він залишиться", - наводить слова ван Гала cissoccer.com.

За інформацією німецького видання "Bild", ціла низка клубів зацікавлена у придбанні Тимощука, зокрема "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", а також російські "Зеніт" і "Спартак".

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