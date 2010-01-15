Газзаєв робитиме ставку на молодих українців

Головний тренер ФК “Динамо” (Київ) Валерій Газзаєв провів прес-конференцію, на якій обговорили останні клубні новини та подальші плани.

Відповідаючи на питання, які висновки тренер зробив після перегляду кандидатур потенційних іноземних новачків, В.Газзаєв відповів, що клуб веде пошук хороших гравців щодня.

“Але вони мають бути справді сильнішими за тих футболістів, які знаходяться в команді. Ми не можемо брати гравців середнього рівня, оскільки так ми закриємо дорогу молодим гравцям. Звичайно, є гравці, які мені сподобалися, але в них висока трансферна вартість”, - зазначив він.

На прохання назвати молодих гравців, які поїдуть на збір, В.Газзаєв сказав, що на перший збір поїдуть Петров, Коркішко, Бойко, Калитвинцев, а також Шалаєв, який виступав за збірну Росії 1992 року народження на нещодавньому Меморіалі Гранаткіна. “Гармаша я вже не згадую, оскільки він вже вважається наближеним до основного складу”, – додав тренер.

Інформаційний відділ ФК «Динамо» (Київ)