Газзаєв запрошує журналістів

14 січня о 12:00 у конференц-залі тренувальної бази ФК «Динамо» (Київ) у Конча-Заспі відбудеться прес-конференція головного тренера ФК «Динамо» (Київ) Валерія Газзаєва. Пріоритетні теми спілкування – підсумки першої частини сезону 2009/2010, трансферна політика клубу, підготовка до другої частини сезону 2009/2010 тощо.

До послуг журналістів автобус, який буде відправлено від стадіону «Динамо» ім. В. Лобановського 14 січня об 11:00.

Прес-служба ФК «Динамо» (Київ)