Газзаєв запрошує журналістів
14:39, 12 січня 2010Футбол 2012
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14 січня о 12:00 у конференц-залі тренувальної бази ФК «Динамо» (Київ) у Конча-Заспі відбудеться прес-конференція головного тренера ФК «Динамо» (Київ) Валерія Газзаєва. Пріоритетні теми спілкування – підсумки першої частини сезону 2009/2010, трансферна політика клубу, підготовка до другої частини сезону 2009/2010 тощо.
До послуг журналістів автобус, який буде відправлено від стадіону «Динамо» ім. В. Лобановського 14 січня об 11:00.
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