Колегія арбітрів може запрацювати вже навесні

Робоча група під головуванням екс-арбітра ФІФА Василя Мельничука, до складу якої також входять фахівці ФФУ, ПФЛ та Прем’єр-ліги, підготувала необхідні для створення і функціонування колегії арбітрів професіонального футболу документи. Нині проекти Статуту колегії, Регламенту та угоди про співпрацю знаходяться на розгляді відповідних комітетів ФФУ.

− Попереду ще тривала робота по улагодженню всіх робочих моментів між сторонами. Насамперед, з Комітетом арбітрів ФФУ, − відзначає учасник робочої групи, менеджер департаменту організації та проведення змагань ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ, арбітр ФІФА Петро Іванов. − На мою думку, за сприятливих умов новій організації буде до снаги розпочати свою роботу, тобто арбітраж, вже у весняній частині нинішнього Епіцентр Чемпіонату України.

На адресу Федерації футболу України було направлено два варіанти документів. Національна асоціація має дати свою оцінку підготовленим паперам. У випадку погодження ключових моментів щодо створення колегії арбітрів Робоча група збереться вже найближчим часом для підготовки фінальної версії всіх статутних документів.

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