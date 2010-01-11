Чи позбавить УЄФА Вроцлав права приймати Євро-2012

Варшава. 11 січня. УНІАН. УЄФА не планує позбавляти польське місто Вроцлав права приймати матчі Євро-2012 через зміну виконавця будівництва стадіону.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це сказав президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ польській газеті Przeglad sportowy.

„Не розглядаю такого сценарію”, - сказав він.

За словами М.ПЛАТІНІ, зміна виконавця будівництва означатиме вікриття стадіону на декілька місяців пізніше, але це принципово не вплине на здатність Вроцлава приймати Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, керівництво Вроцлава наприкінці грудня 2009 року заявило про зміну виконавця будівництва стадіону - польської компанії „Мостосталь” через понад 4-місячну затримку робіт.

За даними польських ЗМІ, новим виконавцем робіт стане німецька компанія Max Boegl, яка зайняла друге місце у тендері на спорудження стадіону, який проводив Вроцлав.

За даними телеканалу TVN24, у тендері, який німецький консорціум програв компанії «Мостосталь», він пропонував на 8,6 млн. долларів вищу ціну за свої послуги - близько 260 млн. доларів.

Вроцлав підписав договір з компанією «Мостосталь» на будівництво стадіону вартістю майже 300 млн. доларів у квітні цього року. За контрактом, будівництво мало бути завершено за 21 місяць.

Згідно з проектом, вроцлавський стадіон, який заплановано збудувати на площі 14 га, зможе вмістити 44 тисячі глядачів. Крім цього, на території стадіону працюватимуть казино, дискотека, ресторан та офісно-конференційний комплекс.