“Шахтар” придбав ще одного бразильця
13:09, 11 січня 2010Футбол 2012
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Скоро набереться повний “бразильський” склад
10 січня ФК «Шахтар» поповнився новим футболістом: донецький клуб підписав п’ятирічний контракт з Дугласом Коштою. Трансфер атакувального півзахисника, який до цього захищав кольори бразильського клубу «Греміо», склав 6 мільйонів євро і розрахований на 5 років.
При цьому, у випадку, якщо «Шахтар» у подальшому продасть Дугласа Кошту у інший клуб, «Греміо» отримає 15% від суми цієї угоди.
Дуглас Кошта народився 14 вересня 1990 року, гравець молодіжної збірної Бразилії. У чемпіонаті своєї країни провів 25 матчів, за Кубок Бразилії — 3. Відіграв 5 ігор на молодіжному Чемпіонаті світу, із них 3 у відбіркових циклах.
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