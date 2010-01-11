“Шахтар” придбав ще одного бразильця

10 січня ФК «Шахтар» поповнився новим футболістом: донецький клуб підписав п’ятирічний контракт з Дугласом Коштою. Трансфер атакувального півзахисника, який до цього захищав кольори бразильського клубу «Греміо», склав 6 мільйонів євро і розрахований на 5 років.

При цьому, у випадку, якщо «Шахтар» у подальшому продасть Дугласа Кошту у інший клуб, «Греміо» отримає 15% від суми цієї угоди.

Дуглас Кошта народився 14 вересня 1990 року, гравець молодіжної збірної Бразилії. У чемпіонаті своєї країни провів 25 матчів, за Кубок Бразилії — 3. Відіграв 5 ігор на молодіжному Чемпіонаті світу, із них 3 у відбіркових циклах.

Прес-служба ФК «Шахтар»