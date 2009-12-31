Топ-15 найдорожчих українських футболістів Прем'єр-ліги
За оцінками німецького порталу
Нападник київського "Динамо" Артем Мілевський є найдорожчим українським футболістом у вітчизняній Прем`єр-лізі.
За оцінками авторитетного німецького порталу transfermarkt.de, вартість футболіста складає 10 млн. євро.
Друге місце у списку посідає Андрій Шевченко. На третьому місці голкіпер "Шахтаря" та збірної України Андрій П`ятов.
Сумарна вартість 15 найкращих українських футболістів складає 72,75 млн. євро. Минулого року цей показник складав 62,25 млн. євро.
Топ-15 найдорожчих українських футболістів Прем`єр-ліги:
1. Артем Мілевський "Динамо" - 10 млн. євро
2. Андрій Шевченко "Динамо" - 9 млн. євро
3. Андрій П`ятов "Шахтар" - 6,5 млн. євро
4. Тарас Михалик "Динамо" - 6 млн. євро
5. Євген Селезньов "Дніпро" - 5,5 млн. євро
6. Олег Гусєв "Динамо" - 4,5 млн. євро
7. Станіслав Богуш "Динамо" - 4 млн. євро
8. Сергій Назаренко "Дніпро" - 4 млн. євро
9. Олександр Гладкий "Шахтар" - 3,75 млн. євро
10. Марко Девіч "Металіст" - 3,5 млн. євро
11. Олександр Кучер "Шахтар" - 3,5 млн. євро
12. Руслан Ротань "Дніпро" - 3,5 млн. євро
13. Олексій Гай "Шахтар" - 3 млн. євро
14. Василь Кобін "Шахтар" - 3 млн. євро
15. Андрій Русол "Дніпро" - 3 млн. євро