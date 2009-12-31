Хто покаже українцям ЧС-2010

Перший національний підписав угоду про субліцензію з телеканалом ICTV про передачу прав на трансляцію футбольних матчів Чемпіонату світу-2010. Про це Телекритиці розповів перший віце-президент НТКУ Михайло Кобля.

«Сума угоди не розголошується, але сума настільки значна, що покриває всі наші витрати на трансляцію чемпіонату та відрядження», - сказав Михайло Кобля.

Керівник відділу якісницьких досліджень ICTV Орест Білоскурський зазначив: «Ми будемо створювати щоденники чемпіонату, залучати до роботи найкращих коментаторів, а також створимо трансляції європейського рівня».