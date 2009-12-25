Алієв перейшов до "Локомотива"

Футбольні клуби «Динамо» та «Локомотив» узгодили умови, відповідно до яких півзахисник Олександр Алієв продовжить кар`єру у складі московської команди. У «Локомотиві» Алієв виступатиме під керівництвом колишнього тренера «Динамо» Юрія Сьоміна.

Лави «Динамо» 15-річний Алієв поповнив у 2000 році, вступивши до Академічної групи, в якій тренер Павло Яковенко зібрав найбільш обдарованих молодих гравців із країн колишнього СРСР. Через два роки наставник першої команди «Динамо» Олексій Михайличенко взяв Олександра на збір, після чого залучав до кількох офіційних матчів. Алієв увійшов до історії, оскільки на сьогоднішній день є наймолодшим гравцем, який захищав кольори «Динамо» в чемпіонаті України. Однак, кар`єра півзахисника в першій команді не розвивалася. Йожеф Сабо та Анатолій Дем`яненко віддавали перевагу іншим футболістам, відправляючи Олександра виступати за дублюючий склад або «Динамо-2». Ситуація змінилася з приходом до «Динамо» Юрія Сьоміна, півтора роки виступів під керівництвом якого стали для Алієва найкращими в кар`єрі. У цей же період динамівець отримав запрошення до національної збірної України.

Тепер шляхи Алієва та Сьоміна знову об`єднаються, цього разу в «Локомотиві». Футбольний клуб «Динамо» бажає Олександру Алієву успішних виступів у складі «Локомотива».

Інформаційний відділ ФК «Динамо» (Київ)