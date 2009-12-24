Новий тренер збірної буде у січні?
12:55, 24 грудня 2009Футбол 2012
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Контракт Михайличенка закінчився
Головного тренера національної збірної України призначать у січні 2010 року.
Про це в інтерв`ю ua-football.com розповів віце-президент ФФУ Сергій Стороженко.
"Товариські матчі національної команди відбудуться у березні, а це значить, що у січні тренер повинен бути призначеним", - заявив Стороженко.
Як відомо, в Олексія Михайличенка завершився контракт з національною командою 30 листопада, а підписати нову угоду йому у ФФУ не пропонували.
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