Новий тренер збірної буде у січні?

Головного тренера національної збірної України призначать у січні 2010 року.

Про це в інтерв`ю ua-football.com розповів віце-президент ФФУ Сергій Стороженко.

"Товариські матчі національної команди відбудуться у березні, а це значить, що у січні тренер повинен бути призначеним", - заявив Стороженко.

Як відомо, в Олексія Михайличенка завершився контракт з національною командою 30 листопада, а підписати нову угоду йому у ФФУ не пропонували.

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