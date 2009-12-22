Найкрасивіший гол 2009 року (відео)

Гол екс-хавбека "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду (нині виступає за мадридський "Реал") у ворота "Порту" в чвертьфіналі Ліги чемпіонів визнаний Міжнародною федерацією футболу (ФІФА) найкрасивішим у році, що минає, і був удостоєний спеціальної нагороди імені легендарного угорського футболіста середини ХХ століття Ференца Пушкаша, пишуть РІА "Новости".

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Пальму першості м`ячу португальського футболіста, кращого гравця світу-2008, в результаті інтернет-голосування віддала найбільша кількість відвідувачів офіційного сайту ФІФА.

Престижний приз Кріштіану Роналду у понеділок на урочистій церемонії в швейцарському Цюріху вручили вдова Ференца Пушкаша Елізабет і відомий ліберійський форвард Джордж Веа.

У номінації Fair Play ("Чесна гра") нагорода була посмертно присуджена легендарному англійському футболістові минулого століття, серові Бобі Робсону, який пішов з життя 31 липня у віці 76 років.