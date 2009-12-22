“Шахтар” придбав чергового бразильця

Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк) 21 грудня уклав п`ятирічний контракт з 19-річним бразильським півзахисником Алексом ТЕЙШЕЙРОЮ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі клубу, А.ТЕЙШЕЙРА виступав за бразильський клуб «Васко да Гама». Сума трансферу становить 6 млн. євро.

У прес-службі зазначили, що А.ТЕЙШЕЙРА провів у чемпіонаті Бразилії 52 матчі, забив 10 голів. За молодіжні збірні Бразилії (U-15, U-17 і U-20) провів 57 матчів, забив 21 гол.