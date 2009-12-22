Збірна України матиме спаринги з Голландією, Норвегією та Польщею

Збірна України на правах господині фінальної частини Євро-2012 звільнена від кваліфікації у відбірному циклі європейської першості, і тому аж до літа 2012 року буде проводити лише товариські поєдинки.

Федерація футболу України поводить активні переговори з іншими асоціаціям на предмет проведення спарингів, і вже є певна ясність щодо ряду поєдинків національної збірної України у 2010 році.

Про це розповів віце-президент ФФУ Володимир Лашкул, пише Корреспондент.

Так, вже вирішено, що 4-го вересня українці зіграють на виїзді зі збірною Польщі, 2-го червня з великою часткою ймовірності на збірну України чекає поєдинок в Осло проти збірної Норвегії, а 11-го серпня Жовто-сині зіграють з голландцями. Також суперник на спаринг, який відбудеться 3-го березня, поки ще не затверджений.

При цьому останнім часом з`явилася ймовірність, що збірна України проведе незапланований раніше товариський матч: з пропозицією помірятися силами до ФФУ звернулися японці (дата матчу - лютий) і корейці (січень).

"Ведуться переговори з декількома федераціями, щоб зіграти контрольний матч 3 березня, - цитує Лашкула Спорт-Экспресс в Украине. – Ці збірні представляють теплі країни - Кіпр, Єгипет, Туніс, Алжир і Болгарію. Що ж до матчу, призначеного на 2 червня, то нам надійшла пропозиція від норвежців зіграти в Осло. І вірогідність проведення цього матчу досить висока. На 4 вересня запланований товариський матч з Польщею ".

"Що стосується інших поєдинків, то до нас звернулася Японія, однак дата не найбільше підходить - 2 лютого, - додав Лашкул. - Грати в ці терміни не дуже зручно, адже команди перебувають на зборах, Шахтар буде готуватися до матчу з Фулхемом.

Також звернулася Південна Корея, яка пропонує провести матч у Малазі, але і в цьому разі дата невідповідна - кінець січня. Таким чином, перший спаринг збірної України відбудеться, найімовірніше, 3 березня. Можливо, ми знову візьмемо участь у турнірі на Кіпрі, проте поки не відомо, чи буде він взагалі.

Якщо турнір все ж таки не відбудеться, то, можливо, просто проведемо товариську зустріч з кіпріотами, адже в минулому році, як ви пам`ятаєте, ми з ними розминулися. Щоправда, вони нас чесно попередили, що ведуть переговори з іншого асоціацією. Також є інформація, що в ці дні там перебуватимуть збірні Вірменії та Латвії, проте особливого інтересу матчі з ними не являють".

"Ну а 11 серпня на вболівальників чекає досить цікавий матч з Голландією, який відбудеться у нас, - продовжив Лашкул. - На 7 вересня, після гри з Польщею, йдуть переговори про домашній поєдинок з Чилі чи Японією.

Відмовившись летіти в гості до уругвайців, ми запропонували їм зіграти у нас 12 жовтня. Також на нас вийшов агент з Іспанії за дорученням тамтешньої федерації футболу, але фінансові умови для проведення такого поєдинку в Україні неприйнятні. Іншими словами, іспанцям треба платити досить серйозні гроші.

Ми ж ведемо переговори про проведення матчу в порядку обміну: наприклад, 17 листопада у них, а через рік - у нас. Ну а листопадова зустріч, напевно, стане останньою для збірної України у 2010 році ".

Нагадаємо, 16 грудня в оновленому рейтингу ФІФА збірна України порівняно з його листопадовою версією піднялася на два рядки, і тепер займає 22-е місце.