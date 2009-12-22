"Діамантовий м'яч" дістався Мессі

Футболіста збірної Аргентини та іспанської "Барселони" Ліонеля МЕССІ визнано гравцем року за версією ФІФА. Він отримав "Діамантовий м`яч".

Церемонія нагородження проходила у понеділок увечері у швейцарському Цюріху, передає РІА «Новости».

Для Л.МЕССІ це перша подібна нагорода. Минулого року він став другим в опитуванні тренерів і капітанів національних команд, за підсумками якого визначається володар призу, а перше місце тоді посів португалець Кріштіану РОНАЛДУ.

Конкурентами Л.МЕССІ у змаганні за звання гравця року ФІФА були одноклубники з "Барселони" Андрес ІНЬЄСТА і Алонсо ХАВІ, а також К.РОНАЛДУ і КАКА, які виступають за мадридський "Реал".

Раніше аргентинець отримав "Золотого м`яча", який вручається кращому футболісту року французьким тижневиком France Football.

Футболісткою року ФІФА визнано бразілійку МАРТУ, для якої це четверта подібна нагорода поспіль.