"Діамантовий м'яч" дістався Мессі

10:36, 22 грудня 2009
Футбол 2012
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Гравець року за версією ФІФА

Футболіста збірної Аргентини та іспанської "Барселони" Ліонеля МЕССІ визнано гравцем року за версією ФІФА. Він отримав "Діамантовий м`яч".

Церемонія нагородження проходила у понеділок увечері у швейцарському Цюріху, передає РІА «Новости».

Для Л.МЕССІ це перша подібна нагорода. Минулого року він став другим в опитуванні тренерів і капітанів національних команд, за підсумками якого визначається володар призу, а перше місце тоді посів португалець Кріштіану РОНАЛДУ.

Конкурентами Л.МЕССІ у змаганні за звання гравця року ФІФА були одноклубники з "Барселони" Андрес ІНЬЄСТА і Алонсо ХАВІ, а також К.РОНАЛДУ і КАКА, які виступають за мадридський "Реал".

Раніше аргентинець отримав "Золотого м`яча", який вручається кращому футболісту року французьким тижневиком France Football.

Футболісткою року ФІФА визнано бразілійку МАРТУ, для якої це четверта подібна нагорода поспіль.

 

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