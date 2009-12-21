Васюник закликає не розслаблятись

Київ. 21 грудня. УНІАН. Віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК закликає не заспокоюватись після позитивного рішення УЄФА щодо надання права чотирьом містам України на проведення Євро-2012, оскільки це рішення може бути в будь-який момент змінено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на засіданні Координаційної ради з підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

І.ВАСЮНИК зауважив, що в рішенні виконавчого комітету УЄФА від 11 грудня 2009 року наголошується, що УЄФА і надалі відслідковуватиме процес підготовки України до чемпіонату, і недотримання визначених УЄФА строків здачі об’єктів, або незабезпечення гарантованої інфраструктури вчасно та згідно з поставленими вимогами може змусити УЄФА вжити надзвичайних заходів та скасувати проведення матчів Євро-2012 у будь-якому з приймаючих міст.

«Ми не маємо права заспокоюватись ні на день», - підкреслив І.ВАСЮНИК, зауваживши, що вже на початку лютого, приблизно з 3 по 7 лютого 2010 року, президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ відвідає з черговою інспекцією Донецьк, Харків та Львів.