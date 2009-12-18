“Шахтар” дізнався суперника в 1/16 Ліги Європи

Київ. 18 грудня. УНІАН. Донецький “Шахтар” в 1/16 плей-офф Ліги Європи зіграє з англійським “Фулхемом”.

Про це стало відомо за результатами жеребкування, яке щойно відбулося у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія).

Перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи “Шахтар” зіграє проти лондонців 18 лютого на виїзді, а повторна гра відбудеться 25 лютого в Донецьку.

У разі перемоги над суперником в 1/8 фіналу Ліги Європи “гірникам” протистоятиме переможець пари “Аякс” (Амстердам) – “Ювентус” (Турин). Матчі 1/8 відбудуться 11 і 18 березня.