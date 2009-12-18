Визначились пари плей-офф 1/8 Ліги Чемпіонів
14:04, 18 грудня 2009Футбол 2012
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Тимощук проти “Фіорентини”, Чигринський проти “Штутгарта”
У штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулось жеребкування 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів.
Пари розподілились таким чином:
"Штутгарт" - "Барселона"
"Олімпіакос" - "Бордо"
"Інтер" - "Челсі"
"Баварія" - "Фіорентина"
ЦСКА - "Севілья"
"Ліон" - "Реал"
"Порту" - "Арсенал"
"Мілан" - МЮ
Перші матчі 1/8 ЛЧ будуть зіграні 16 та 24 лютого, матчі-відповіді відбудуться 9 та 17 березня.
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