Визначились пари плей-офф 1/8 Ліги Чемпіонів

14:04, 18 грудня 2009
Футбол 2012
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Тимощук проти “Фіорентини”, Чигринський проти “Штутгарта”

У штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулось жеребкування 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів.

Пари розподілились таким чином:

"Штутгарт" - "Барселона"

"Олімпіакос" - "Бордо"

"Інтер" - "Челсі"

"Баварія" - "Фіорентина"

ЦСКА - "Севілья"

"Ліон" - "Реал"

"Порту" - "Арсенал"

"Мілан" - МЮ

Перші матчі 1/8 ЛЧ будуть зіграні 16 та 24 лютого, матчі-відповіді відбудуться 9 та 17 березня.

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