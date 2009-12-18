Визначились пари плей-офф 1/8 Ліги Чемпіонів

Тимощук проти “Фіорентини”, Чигринський проти “Штутгарта”

У штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулось жеребкування 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів. Пари розподілились таким чином: "Штутгарт" - "Барселона" "Олімпіакос" - "Бордо" "Інтер" - "Челсі" "Баварія" - "Фіорентина" ЦСКА - "Севілья" "Ліон" - "Реал" "Порту" - "Арсенал" "Мілан" - МЮ Перші матчі 1/8 ЛЧ будуть зіграні 16 та 24 лютого, матчі-відповіді відбудуться 9 та 17 березня.

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