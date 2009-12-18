Чи перейшов Алієв у “Локо”

Півзахисник київського "Динамо" і збірної України Олександр Алієв переходить у московський "Локомотив".

Про це Алієв розповів "Совєтскому спорту".

"Я перейшов у "Локомотив". Тепер знову буду грати в Юрія Палича. У мене все є для того, щоб виступати за "Локо". Зроблю все, щоб грати в основі. Поки я нічого не можу сказати про термін контракту з "Локомотивом", тому що він ще не підписаний. Але новий сезон почну в "Локомотиві". До Нового року збираюся побувати в Москві й підписати угоду", - заявив 24-річний півзахисник.

Однак президент "Динамо" Ігор Суркіс учора ввечері зазначив: "Офіційних пропозицій від "Локомотива" або іншого клубу про покупку Алієва я як і раніше не отримував".

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