Завтра пройде Конгрес ФФУ

Завтра в Києві пройде Конгрес Федерації футболу України. До цієї дати вболівальники розраховували одержати відповідь на питання - який тренер поведе збірну, яка не вийшла на ЧС-2010 до домашнього Євро-2012.

Проте цього, судячи з усього, не відбудеться.

Як пише газета “Сегодня”, на порядку денному Конгресу пункту про того, хто замінить Олексія Михайличенка, у якого закінчився контракт, і чи замінить взагалі, - немає. Це - компетенція Виконкому, кажуть у ФФУ. А до порядку денного Конгресу включені: підсумки роботи за 2009 рік, фінзвіт ФФУ за четвертий квартал 2008 року - дев`ять місяців 2009-го, зміни в статут і "Різне".

"Тема збірної зачіпатиметься у виступах на Конгресі. Але рішення, хто підготує команду до Євро, прийматиме пізніше Виконком", - сказало джерело у федерації. Наскільки пізніше, невідомо. В кінці листопада Григорій Суркіс сказав: "Перший товариський матч у збірної - 3 березня, так що часу маємо вдосталь".

Football.ua