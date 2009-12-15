У Львові також презентують лого Євро-2012

Львів. 15 грудня. УНІАН. 21 грудня у Львові відбудеться презентація логотипу та символіки Євро-2012 на будівлі Національного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької.

Про це повідомив УНІАН директор департаменту «Євро-2012» Львівської міської ради Олег ЗАСАДНИЙ.

Під час презентації з вітальними словами до львів‘ян та гостей міста звернуться віце-прем’єр міністр України Іван ВАСЮНИК, керівник місцевого організаційного комітету Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, міський голова Львова Андрій САДОВИЙ.

Як розповів О.ЗАСАДНИЙ, під час презентації львів’яни зможуть побачити логотип, візуальне оформлення та слоган турніру Євро-2012™, які вчора УЄФА офіційно представила у столиці України на Михайлівській площі. Розробкою логотипу та символіки опікувалась компанія «Brandia central» з Португалії.

«Ми проектуватимемо логотип на Оперний театр, оскільки саме цю споруду 60% мешканців вважають символом міста та зображення якого презентуватиме місто під час підготовки та проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року», - повідомив О.ЗАСАДНИЙ.

У рамках святкової презентації також відбудеться вулична вистава театру «Воскресіння» (актори на ходулях, піротехнічні ефекти, яскраве шоу), а також святковий феєрверк.